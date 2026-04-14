NAZİLLİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

NAZİLLİ İCRA DAİRESİ

2025/427 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/427 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İli, Kuyucak İlçesi, Sinekler (Beşeylül) Mahallesi, Koyak mevkii, 167 Ada, 3 Parselde kayıtlıdır. Taşınmaz 10.371,60 m2 alana sahip "İki Katlı Betonarme Sağımhane, Bekçi Evi, Ahır Yem Deposu ve Tarla" vasfındadır. TAM hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. Parsel üzerinde muhtelif sayıda bina mevcuttur. 1.Bina: Parsel üzerinde bulunan tek katlı zemin katta 300 m2 net alana sahip depodur. 2.Bina: Demir profil ayaklar üzeri panel örtü ile kapatılan yaklaşık 1200 m2 alana sahip dam olarak kullanılan etrafı açık olan tabanı kısmen beton, kısmen beton parke döşeli 1-B yapı sınıfındaki binadır.3.Bina: 2 katlı, betonarme-karkas sistemle yapılmış, zemin katı 108 m2, üst katı 110 m2 alana sahip toplam 218 m2 alanlı üzeri beton örtülü binadır. Alt katı sağımhane- süt sağım çukuru ve veteriner odası ve depo odası olarak, üst katı mesken olarak yapılmıştır. 4.Bina: Damın kuzey bitişiğindeki gübre çukurudur. Depo nitelikli binanın batı tarafında beton perde duvarla yapılarak slaj çukuru oluşturulmuştur.Genel itibariyle taşınmazın 2 tarafına duvar yapılmış 2 tarafı boş olup binalardan arta kalan kısım boş arazi olarak durmaktadır. Bu kısımda sulu tarım şartları ile yonca tarımı yapılmaktadır. Taşınmaz Kuyucak Belediyesi sınırları içerisinde, imar plan sınırları dışında tarımsal alanda yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge genel olarak tarımsal nitelikli kullanıma elverişli araziler ve az sayıda tarımsal kullanım amaçlı yapılar bulunmaktadır. Sinekli (Beşeylül) Mahallesinin güney tarafında yer almakta, Aydın-Denizli Devlet Karayolunun yaklaşık 1400m kuzeyinde, Sinekler (Beşeylül) mahallesi yerleşim başlangıcının yaklaşık 500m güneyinde, Belediyenin olanakları dahilinde kısmen alt yapı imkanlandan faydalanmakta, yolu stabilize, elektirik ve suyu mevcut, arazi düze yakın meyillidir.

Adresi : Beşeylül(Merkez) Mahallesi, 325.Sokak, No:19 Kuyucak/AYDIN

Yüzölçümü : 10.371,60 m2

İmar Durumu : Taşınmazın yer aldığı ada/parselin, mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları dışında köy yerleşik alan sınırları dışında tarımsal alan sınırları içerisinde olup taşınmaz içerisinde yapı harici alanda sulu tarım şartları sağlanmış ve yonca tarımı yapılmaktadır.

Kıymeti : 14.571.039,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Dosyasındadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 11:05

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 11:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 11:05

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 11:05

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

