NAZİLLİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/865 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 25.620.416,29 6000

Adet Taşınır 6000 Adet - BORÇLUNUN VOLAKA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ. NEZDİNDE BULUNAN %20'lik hisse payı satışa konudur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 10:36

----------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 10:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 10:36

(İİK m.114/4)

