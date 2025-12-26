×
NAZİLLİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2025 00:17

T.C. 
NAZİLLİ 
İCRA DAİRESİ
2025/865 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/865 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
25.620.416,296000
Adet		Taşınır6000 Adet - BORÇLUNUN VOLAKA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ. NEZDİNDE BULUNAN %20'lik hisse payı satışa konudur.

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 10:36
----------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:36
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 10:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 10:36

(İİK m.114/4)

 

#ilangovtr Basın no ILN02369512

 