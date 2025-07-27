NAZİLLİ 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. NAZİLLİ 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2024/50 Esas

KARAR NO : 2025/101

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/02/2025 tarihli ilamı ile özetle 5237 Sayılı TCK 292/1, 293, 53, 58/6-7,5271 sayılı CMK 251/3, maddeleri uyarınca2 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK 53/1. Maddesi uyarınca hak yoksunluklarının (TCK 53/1-a,d,e) uygulanmasına ve cezasının TCK 58/6. Maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve cezanın infazından sonra denetim süresi belirlenmesine karar verilen Sadık ve Hacice kızı, 19/09/1986 doğumlu Aydın İli Bozdoğan ilçesi nüfusuna kayıtlı 37003944246 T.C. Kimlik numaralı Semra ÖZMEN tüm aramalara rağmen bulunamamış ve karar kendisine tebliğ edilememiş olduğundan,

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,

3- Tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle tutulacak tutanak ile ya da başka yer mahkemesi aracılığıyla mahkememize gönderilecek dilekçe veya Ceza İnfaz Kurumunda ve Tutukevinde bulunanlar için Ceza İnfaz Kurumu aracılığı ile gönderecekleri bir dilekçe ile itiraz edilebileceği, itirazın süresinde olması ve itiraz edenin hakkı bulunması halinde CMK 252/2 maddesi uyarınca başka bir işleme gerek kalmaksızın genel tevzi kriterlerine göre Nazilli Asliye Ceza Mahkemelerine tevzi edilerek genel hükümlere göre yargılamaya devam olunmak üzere tevzi edildiği mahkemece duruşma açılacağı, yapılacak yargılama sonunda CMK 253/3 maddesi uyarınca mahkemece basit yargılama usulüne göre verilen hükümle bağlı olunmayacağı, itirazın sanık tarafından yapılması durumunda ise yeniden yapılacak yargılamada sanığın ceza alması durumunda ¼ oranında indirimin uygulanmayacağı, itirazın yalnızca yargılama giderine, vekalet ücretine veya maddi hataya ilişkin olması halinde CMK 268. maddesi uyarınca değerlendirme yapılacağı, itiraz yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğinin ihtarına karar verilmiş olup, ilanen tebliğ OLUNUR. 24.07.2025 *İşbu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri uyarınca nitelikli elektronik imza sertifikası ile imzalanmış olup ayrıca fiziki evrak GÖNDERİLMEYECEKTİR.

#ilangovtr Basın no ILN02267997