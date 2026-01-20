NAZİLLİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. NAZİLLİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/674 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Aydın İli, Kuyucak İlçesi, Bucak Mahallesi

MEVKİİ : Akçeşme

PAFTA NO :-

ADA NO : 116

PARSEL NO : 3

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 16.727,16m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Gökhan Erten

: Mehmet Koç

: Mülkiye Yılmaz

: Nevzat Erten

: Süzan Uçar

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/674 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14.01.2026

