NAZİLLİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Güncelleme Tarihi:
T.C. NAZİLLİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/674 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Aydın İli, Kuyucak İlçesi, Bucak Mahallesi
MEVKİİ : Akçeşme
PAFTA NO :-
ADA NO : 116
PARSEL NO : 3
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 16.727,16m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Gökhan Erten
: Mehmet Koç
: Mülkiye Yılmaz
: Nevzat Erten
: Süzan Uçar
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/674 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14.01.2026
#ilangovtr Basın no ILN02384335