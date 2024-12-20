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NAZİLLİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

NAZİLLİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2024 00:00

2. İLAN
T.C. NAZİLLİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

16/12/2024

Sayı : 2024/183 Esas

Mahkememizde görülmekte olan AKİLE KABAKOĞLU'nun Gaipliğine Karar Verilmesi davası nedeniyle; Nazilli 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/680 Esas sırasına kayıtlı iken mahkememize devredilen ve mahkememizin 2024/183 esas sırasına kayıtlı gaiplik dosyasında; 4721 sayılı TMK'nın 33 maddesinin 2. ve 3. fıkrası gereğince hakkında gaipliğine karar verilmesi istenilen AYDIN ili, NAZİLLİ ilçesi, RAHMANLAR mah/köy, 60 Cilt, 24 Aile sıra no, 7 sırada nüfusa kayıtlı, NURİ ve FATMA kızı, 23/04/1932 dogumlu, AKİLE KABAKOĞLU'nun son haber tarihinin üzerinden uzunca bir süre geçtiği iddia edilmekle bu kişi hakkında bilgisi olan kimselerin son ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2024/183 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

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Adres : NAZİLLİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Sevgül TAŞ Zabıt Katibi

 

#ilangovtr Basın no ILN02143200