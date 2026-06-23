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NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 00:00

İLAN

T.C. NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/981 Esas

DAVALI : YASEMİN ÇAMLI-11560727818

ADRES :Stolzfeldstr.18 Eschelbach 74632 0 ' ALMANYA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize istinaf dilekçesi ve gerekçeli karar evrakını bildirir davetiye çıkarılmış olup, adres yetersizliği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesinin Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu zarfta 14/06/2024 Tarih ve 2024/430 Sayılı mahkeme kararı ve istinaf başvuru dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02494924

 