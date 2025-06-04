NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/436 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Aydın ili, Kuyucak ilçesi, Çobanisa mahallesi,
MEVKİİ : Tekzeytin mevkiinde kain,
PAFTA NO :
ADA NO : 185
PARSEL NO : 37
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 1728,05m²
MALİKİN ADI VE SOYADI :
MUSTAFA HIŞIR(22420354990)
MUSTAFA SÖZER(23263326670)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : AYDIN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Davaya konu 185 ada 37 parsel sayılı taşınmazın 1728,05 m²'lik kısmında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca bedelinin tespiti ile Aydın Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı adına tapuya kayıt ve tesciline
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/436 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.15.05.2025
#ilangovtr Basın no ILN02236206