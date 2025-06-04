NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/436 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Aydın ili, Kuyucak ilçesi, Çobanisa mahallesi,

MEVKİİ : Tekzeytin mevkiinde kain,

PAFTA NO :

ADA NO : 185

PARSEL NO : 37

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 1728,05m²

MALİKİN ADI VE SOYADI :

MUSTAFA HIŞIR(22420354990)

MUSTAFA SÖZER(23263326670)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : AYDIN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Davaya konu 185 ada 37 parsel sayılı taşınmazın 1728,05 m²'lik kısmında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca bedelinin tespiti ile Aydın Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı adına tapuya kayıt ve tesciline

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/436 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.15.05.2025

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