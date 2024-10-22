NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.