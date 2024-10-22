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NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 00:00
T.C.
NAZİLLİ
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
 
DOSYA NO :2024/579 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 
SIRA NOMAHKEMEMAHKEME ESAS NOİLÇEMAHALLEADAPARSELESKİ PARSELTAŞINMAZ MALİKİ/MALİKLERİHİSSESİTAŞINMAZ VASFITAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜKAMULAŞTIRILAN ALAN (M²)DAVA TARİHİ
1NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ2024/579NazilliUzunçam315103 Ali Rıza UysalTAMTARLA2.781,87290,605.07.2024
2NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ2024/583NazilliUzunçam297103 Hasan AkkanTAMTARLA7.722,47881,035.07.2024
3NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ2024/586NazilliUzunçam3144 Veli ÖzmenTAMTARLA10.299,40972,935.07.2024
4NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ2024/590NazilliUzunçam315127-128 İsmail Gündoğdu - Mehmet Gündoğdu - Faruk Gündoğdu - Ömriye GündoğduPARÇALITARLA24754,16 -1461,96360,94-1461,965.07.2024
5NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ2024/589NazilliUzunçam3213 Hasan Ali GüleçTAMİncir Bahçesi2.541,45426,985.07.2024
6NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ2024/593NazilliUzunçam297112 Güllü Pekel - Fatma AcarPARÇALITARLA18.668,74178,725.07.2024

#ilangovtr Basın no ILN02107636