NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Güncelleme Tarihi:
|Aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.
|SIRA NO
|MAHKEME
|MAHKEME ESAS NO
|İLÇE
|MAHALLE
|ADA
|PARSEL
|ESKİ PARSEL
|TAŞINMAZ MALİKİ/MALİKLERİ
|HİSSESİ
|TAŞINMAZ VASFI
|TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ
|KAMULAŞTIRILAN ALAN (M²)
|DAVA TARİHİ
|1
|NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/579
|Nazilli
|Uzunçam
|315
|103
|Ali Rıza Uysal
|TAM
|TARLA
|2.781,87
|290,60
|5.07.2024
|2
|NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/583
|Nazilli
|Uzunçam
|297
|103
|Hasan Akkan
|TAM
|TARLA
|7.722,47
|881,03
|5.07.2024
|3
|NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/586
|Nazilli
|Uzunçam
|314
|4
|Veli Özmen
|TAM
|TARLA
|10.299,40
|972,93
|5.07.2024
|4
|NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/590
|Nazilli
|Uzunçam
|315
|127-128
|İsmail Gündoğdu - Mehmet Gündoğdu - Faruk Gündoğdu - Ömriye Gündoğdu
|PARÇALI
|TARLA
|24754,16 -1461,96
|360,94-1461,96
|5.07.2024
|5
|NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/589
|Nazilli
|Uzunçam
|321
|3
|Hasan Ali Güleç
|TAM
|İncir Bahçesi
|2.541,45
|426,98
|5.07.2024
|6
|NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/593
|Nazilli
|Uzunçam
|297
|112
|Güllü Pekel - Fatma Acar
|PARÇALI
|TARLA
|18.668,74
|178,72
|5.07.2024
#ilangovtr Basın no ILN02107636