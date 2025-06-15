NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/479 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : AYDIN / YENİPAZAR

MEVKİİ : DİRECİK MAH.

PAFTA NO :

ADA NO : 268

PARSEL NO : 31

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 9.917,56

MALİKİN ADI VE SOYADI : Yenipazar Belediye Başkanlığı (Aydın)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Davaya konutaşınmazın 9.917,56 m²'lik kısmında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca bedelinin tespiti ile Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tesciline,

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/479 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27.05.2025

#ilangovtr Basın no ILN02242014