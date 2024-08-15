Güncelleme Tarihi:
T.C.
NAZİLLİ
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DOSYA NO :2024/606 Esas31/07/2024
KAMULAŞTIRMA İLANI
21/07/2023 tarih ve 48 nolu Yenipazar Belediyesi Encümen Kararına göre aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.
|SIRA NO
|MAHKEME
|MAH
KEME ESAS NO
|İLÇE
|MAHALLE
|ADA
|PAR
SEL
|ESKİ PAR
SEL
|TAŞIN
MAZ MALİKİ/
MALİK
LERİ
|HİSSE
Sİ
|TAŞIN
MAZ VASFI
|TAŞIN
MAZIN YÜZ
ÖLÇÜMÜ
KAMULAŞ
TIRILAN ALAN (M²)
|DAVA TARİHİ
|1
|NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024
/606
|Buharkent
|istiklal
|….
|7169
|Buharkent
Belediye Başkanlığı
|TAM
|İçme Suyu Tesisleri Alanı
|1.257,98
|1.257,98
|17.07.2024
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