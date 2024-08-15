T.C.

NAZİLLİ

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO :2024/606 Esas31/07/2024

KAMULAŞTIRMA İLANI

21/07/2023 tarih ve 48 nolu Yenipazar Belediyesi Encümen Kararına göre aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

SIRA NO MAHKEME MAH

KEME ESAS NO İLÇE MAHALLE ADA PAR

SEL ESKİ PAR

SEL TAŞIN

MAZ MALİKİ/

MALİK

LERİ HİSSE

Sİ TAŞIN

MAZ VASFI TAŞIN

MAZIN YÜZ

ÖLÇÜMÜ

KAMULAŞ

TIRILAN ALAN (M²) DAVA TARİHİ 1 NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024

/606 Buharkent istiklal …. 7169 Buharkent

Belediye Başkanlığı TAM İçme Suyu Tesisleri Alanı 1.257,98 1.257,98 17.07.2024

#ilangovtr Basın no ILN02074947