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NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 00:00

 

T.C.
NAZİLLİ
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO :2024/606 Esas31/07/2024

KAMULAŞTIRMA İLANI

21/07/2023 tarih ve 48 nolu Yenipazar Belediyesi Encümen Kararına göre aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

SIRA NOMAHKEMEMAH
KEME ESAS NO		İLÇEMAHALLEADAPAR
SEL		ESKİ PAR
SEL		TAŞIN
MAZ MALİKİ/
MALİK
LERİ		HİSSE
Sİ 		TAŞIN
MAZ VASFI  		TAŞIN
MAZIN YÜZ
ÖLÇÜMÜ  
 KAMULAŞ
TIRILAN ALAN (M²)		DAVA TARİHİ
1NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024
/606		Buharkentistiklal….7169 Buharkent
Belediye Başkanlığı		TAMİçme Suyu Tesisleri Alanı1.257,981.257,9817.07.2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02074947

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