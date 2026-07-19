NAZİLLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.R.

NAZİLLİ 2. FRIEDENSGERICHT

HAUPTSACHE NR. : 2025/269

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BEKLAGTER: YASEMİN ÇAMLI(TR IN: 115 ******818)

In der von der Klägerin Eylem YELOĞLU gegen Sie angestrengten Klage auf Aufhebung der Gesellschaft wurde eine Zustellung an die von unserem Gericht festgestellte Adresse im Ausland versucht; da dies jedoch erfolglos blieb, konnte die gewünschte Zustellung nicht vorgenommen werden. Aus diesem Grund wurde beschlossen, die Klageschrift, das Protokoll zur Vorbereitung der Vorverhandlung und das Protokoll zur Bekanntgabe des Verhandlungstermins durch öffentliche Bekanntmachung zuzustellen.

Die im Rahmen der von unserem Gericht am 08.07.2026 durchgeführten Verhandlung in das Protokoll aufgenommenen und nachstehend aufgeführten Erklärungen werden Ihnen hiermit öffentlich bekannt gegeben und gelten als Zustellung;„Sollten Sie nicht zur Verhandlung am 16.12.2026 um 09:45 Uhr erscheinen und die Sache nicht weiterverfolgen, wird die Klage gemäß § 150 Abs. 1 des Gesetzes über die Zivilgerichte aus dem Register gestrichen. Sollte die Gegenpartei das Verfahren weiterverfolgen und nur eine der Parteien zur Verhandlung erscheinen, sodass das Verfahren fortgesetzt wird, kann die nicht erschienene Partei gegen die in ihrer Abwesenheit getroffenen Maßnahmen keinen Einspruch erheben. Innerhalb einer unabdingbaren Frist von zwei Wochen ab Zustellung der Ladung müssen die in dem Schriftsatz genannten, aber noch nicht vorgelegten Unterlagen eingereicht oder die erforderlichen Erklärungen zur Vorlage der noch vorzulegenden Unterlagen abgegeben werden.Andernfalls wird davon ausgegangen, dass auf die Berufung auf das angeführte Beweismittel verzichtet wurde.Hiermit wird darauf hingewiesen und zugestellt.“13/07/2026

BEKLAGTER YASEMİN ÇAMLI - TR ID No:11560727818, Melderegisterdaten: Provinz: AYDIN, Bezirk: NAZİLLİ, Stadtteil/Dorf: PİRLİBEY, Band-Nr.: 59, Familien-Nr.: 298, Personen-Nr.: 25, Namen des Vaters und der Mutter: AHMET FAİK und JANA, Geburtsdatum: 01.02.2002

T.C.

NAZİLLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/269

İLAN

DAVALI: YASEMİN ÇAMLI(TC NO:115 ******818)

Davacı Eylem YELOĞLU tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında, Mahkememizce belirlenen yurt dışı adresinize tebligat çıkartılığı ve herhangi bir sonuç alınamaması nedeniyle istenen tebligat yapılamadığından Dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü bildirir zaptınilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce yapılan 08/07/2026 tarihli duruşmasında; "16/12/2026 günü saat:09:45'de duruşmaya gelmediğiniz takdirde tarafların duruşmaya katılmayarak davayı takip etmez ise davanın 150/1 md uyarınca işlemden kaldırılacağı karşı taraf davayı takip ederse duruşmaya sadece taraflardan biri gelip yargılamaya devam ederse gelmeyenin yokluğunda yapılan işleme itiraz edemeyeceği davetiye tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde taraflara dilekçede gösterip henüz sunmadığı belgeleri sunması getirilecek belgelerin getirilebilmesi için gerekli açıklamayı yapması aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı ihtar olunur." hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.13/07/2026

DAVALI YASEMİN ÇAMLI - T.C. Kimlik No:11560727818, AYDIN ili, NAZİLLİ ilçesi, PİRLİBEY mah/köy, 59 Cilt, 298 Aile sıra no, 25 sırada nüfusa kayıtlı, AHMET FAİK ve JANA oğlu/kızı, 01/02/2002 dogumlu,

#ilangovtr Basın no ILN02511417