NAZİLLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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NAZİLLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/93 Esas

KARAR NO : 2024/360

Davacı EMİNE CANAN KUŞ tarafından mahkememizde açılan "Geçit Hakkı Kurulması" davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememizce17/12/2024 tarih 2022/93 Esas ve 2024/360 Karar sayılı;

"1-Davacının Aydın İli Nazilli İlçesi Yaylapınar Mah. 197 Ada 8 Parsel sayılı taşınmazı yönünden, Aydın İli Nazilli İlçesi Yaylapınar Mah. 197 Ada 11 ve 12 parsel malikleri aleyhine açmış olduğu geçit hakkı kurulmasına ilişkin davanın KABULÜ ile,Davacı Emin Canan Kuş’a ait Aydın İli Nazilli İlçesi Yaylapınar Mah. 197 Ada 8 LEHİNE, yine Aydın İli Nazilli İlçesi Yaylapınar Mah. 197 Ada 11 parsel, aynı mahalle 197 Ada 12 Parsel sayılı taşınmazlardan geçen mahkememize sunulan 26.12.2023 UYAP kayıt tarihli bilirkişi raporundaki krokide 2 Nolu Güzergah ile gösterilip kırmızı renkli kalem ile taranan 3 metre genişliğinde haritasında E:80,78 m2, F:76,89 ve F+E: 157,67 harfleri ve yüzölçümleri belirtilen yerdeki kısımlar yönünden bu taşınmazlar ALEYHLERİNE, 92.318,50 TL bedeli mukabilinde GEÇİT HAKKI TESİSİNE VE BU HAKKIN TAPUYA TESCİLİNE,

2-26.12.2023 UYAP kayıt tarihli bilirkişi raporu ve krokin ekindeki Fen Bilirkişisi tarafından düzenlenen krokinin kararın eki sayılmasına

3-Karar kesinleştiğinde Vakıfbank Nazilli Şubesinde veznesine depo edilen 92.318,50 TL nin geçit hakkı bedeli olarak talebi olmaksızın 42.289,50 TL’sinin 197 Ada 11 parseldeki tapu kayıt malikleri ile dosyaya sunulu Nazilli 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 11.04.2023 tarih ve 2023/599 E. ve 2023/579 K. sayılı Emine Öztanır’a (İsmail Kızı) ait, Nazilli 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 19.09.2024 tarih ve 2024/946 E. ve 2024/896 K. sayılı Muazzam Öztanır’a ait, Nazilli 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 02.05.2023 tarih ve 2023/601 E. ve 2023/675 K. sayılı Tennur Öztanır’a ait mirasçılık belgesindeki miras payları oranında, 44.429.00 TL’sinin ise Nazilli 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 10.04.2023 tarih ve 2023/600 E. ve 2023/578 K. sayılı tapu kayıt maliki Emine Öztanır’a (Ali Kızı)ait mirasçılık belgesindeki miras payları oranındanemaları ile birlikte davalılara ayrı ayrı ödenmesine, karar kesinleşinceye kadar geçit hakkı bedelinin aylık vadeli hesaptan nemalanmasına,

4-Davacının Elveda Fidan, Fatma Bilgin, Hatice Bilgin, Mustafa Bilgin, Süleyman Bilgin ve Türkan Çoban aleyhine ikame ettiği davaların reddine,

5-TMK'nın 748/3 ve 1012. maddesi ile yeni Tapu Sicil Tüzüğünün "İrtifak hakları ve taşınmaz yükünün tescili" başlıklı 30. maddesi gereğince kütük sayfasında ayrılan özel sütununa tesciline, İİK'nın 28. maddesi gereğince hüküm özetinin Nazilli Tapu Sicil Müdürlüğüne bildirilmesine,

6-Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 6.306,28 TL nispi karar ve ilam harcının davacı tarafından dava açılırken yatırılan 179,90 TL peşin harç ve 1.397,00 TL tamamlama harcı olmak üzere toplam 1.576,90 TL'nin mahsubu ile bakiye 4.729,38 TL'nin davacıdan alınarak, HAZİNEYE İRAT KAYDINA..." ilamıyla verilen karar dahili davalılar Yılmaz ÖZTANIR ve Nazmi ÖZTANIR'a tebliğ yapılamadığı adreslerine yapılan tebligatların iade edildiği ve yurt dışı adreslerinin de ilgili konsolosluklarca tespit edilemediğinden; iş bu karar YILMAZ ÖZTANIR (Enver ve Meryem oğlu 12/04/1976 D.lu) ve NAZMİ ÖZTANIR'a (Enver ve Meryem oğlu 21/03/1977 D.lu) tebliğ yerine geçmek üzere; kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize yazılı veya sözlü olarak yapılacak başvuru ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 25/11/2025

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