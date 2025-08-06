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T.C. NAZİLLİ 1. AİLE MAHKEMESİ'DEN

Sayı : 2025/62 esas

DAVALI: DÜNYA CEMAL CELAL -

Davacı , ANIL DERE ile Davalı , DÜNYA CEMAL CELAL arasında mahkememizde görülmekte olan Babalık (Tanıma Beyanının Tespiti) davası nedeniyle;

Dava dilekçesinde adresinizin bildirilmemesi ve yapılan adres araştırmalardan bir netice alınamadığı, Davalının Suriye vatandaşı olması ve Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışmalarda Suriye Devleti ile istinabe taleplerinin gerçekleştirilemediği belirtildiğinden tarafınıza tebligat yapılamamıştır. ön inceleme tensip zaptının 14/10/2025 duruşma günü ve 10:15 olan saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebligat Kanunun 31'nci maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra işlemeye başlamak üzere; Ön inceleme tensip tutanağında 6100 sayılı HMK 139 ve devamı maddeleri gereğince ön inceleme duruşmasına davet edilmenize karar verilmiş olup;

a) Dava şartları ve ilk itirazlar, hak düşürücü süre ve zaman aşımı def’i hakkında karar verileceği,

b) Uyuşmazlık ve anlaşmazlık konularının nelerden ibaret olduğunun tespit edileceği ve tahkikata bu tutanak esas alınarak devam olunacağı,

c) Belirtilen duruşma gün ve saatinde duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz duruşmada hazır bulunmaz veya vekille temsil ettirmez iseniz ilk davalı tarafın gelmemesi veya yargılamaya devam etmeyeceğini bildirmesi halinde dosyanızın işlemden kaldırılacağı, davalı tarafın yargılamaya devam edeceğini bildirmesi halinde bu hususlara itiraz edemeyeceğiniz ihtar olunur.

d) Öninceleme duruşmasında; Taraflara dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin (dosya, belge, bilgi) getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapması için, (Müzekkere yazılacak yerin açık adını, tebligata elverişli adresini ve talep konusunu açıkça yazmaları)işbu tutanağın tebliğinden itibaren İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE VERİLMESİNE,

Bu hususların iki haftalık kesin süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi hâlinde, delil ibraz etmekten veya delil bildirmekten vazgeçmiş sayılacaklarının, ve dosyadaki mevcut delil durumuna göre karar verileceği hususu ihtar ve ilanen tebliğ olunur.28/05/2025

#ilangovtr Basın no ILN02272943