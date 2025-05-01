İLANEN TEBLİGAT

T.C. NAZİLLİ 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/407 Esas

DAVALI :FUNDA ODABAŞ GENÇ - 10648790454 - ANNA VAN BURENSTRAAT 14H AMSTERDAM 1055VM 9938 AMSTERDAM HOLLANDA

Davacı , BİROL GENÇ ile Davalı , FUNDA ODABAŞ GENÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davası nedeniyle;

Davalı FUNDA ODABAŞ GENÇ' in yurt dışı adresinize 4721 sayılı TMK181 maddesi uyarınca davayı takip edip etmek istemediğiniz hususunda tebligat çıkartıldığı ancak adreste bulunamadığınızdan tebligatın iade edildiği görülmüştür. Bu nedenle dava konusunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"DAVALI FUNDA ODABAŞ GENÇ 4721 SAYILI TMK 181 MADDESİ UYARINCA DAVAYI TAKİP EDİP ETMEK İSTEMEDİĞİNİZ HUSUSUNDA İLANEN TEBLİĞDEN İTİBAREN 2 HAFTALIK KESİN SÜRE İÇERİSİNDE BEYANDA BULUNMANIZ HALİNDEDAVAYA KABULÜNÜZÜN GERÇEKLEŞECEĞİ, AKSİ HALDE MEVCUT BİLGİ VE BELGELERLE DOSYANIN NİHAİ OLARAK HÜKME BAĞLANACAĞI HUSUSU İHTARVE İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.27/01/2025

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Adres : NAZİLLİ 1. AİLE MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Yusuf BAYIRLI Zabıt Katibi

#ilangovtr Basın no ILN02215051