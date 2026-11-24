İ L A N

T.C. NALLIHAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/635 Esas

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Kırşehir İli, Kaman İlçesi, Demirli Mahallesi, 24 Cilt, 69 Aile sıra no, 72 sırada nüfusa kayıtlı, Mustafa ve Fatma'dan olma, 18076650036 T.C Kimlik nolu 15/03/1696 dogumlu, Nezaket KILIÇ isimli şahsın kayıp olduğu bildirildiğinden adı geçeni tanıyan ve bilen sağ olduğu hakkında bilgisi olanların 6 AY içinde mahkememizin 2025/635 Esas sayılı dosyasına yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak beyanda bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP

TC KİMLİK NO : 18076650036

ADI SOYADI : NEZAKET KILIÇ

BABA ADI : MUSTAFA

ANA ADI : FATMA

DOĞUM TARİHİ : 15/03/1969

DOĞUM YERİ : KAMAN

#ilangovtr Basın no ILN02602725