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İ L A N
T.C. NALLIHAN SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/635 Esas
İLAN METNİ
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Kırşehir İli, Kaman İlçesi, Demirli Mahallesi, 24 Cilt, 69 Aile sıra no, 72 sırada nüfusa kayıtlı, Mustafa ve Fatma'dan olma, 18076650036 T.C Kimlik nolu 15/03/1696 dogumlu, Nezaket KILIÇ isimli şahsın kayıp olduğu bildirildiğinden adı geçeni tanıyan ve bilen sağ olduğu hakkında bilgisi olanların 6 AY içinde mahkememizin 2025/635 Esas sayılı dosyasına yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak beyanda bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 18076650036
ADI SOYADI : NEZAKET KILIÇ
BABA ADI : MUSTAFA
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 15/03/1969
DOĞUM YERİ : KAMAN
#ilangovtr Basın no ILN02602725