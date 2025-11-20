NALLIHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
T.C.
NALLIHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/808 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER :Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Nasuhpaşa mahallesi
PARSEL NO : 242 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz
MALİKLERİN ADI VE SOYADI:
1) Cansu Çelik-10123313970-mernis adresi
2) Zülfiye Tandoğan-18865022068- mernis adresi
3) Berrin Ersan-18862022122-mernis adresi
4) Emine Üğüden-10114314252-mernis adresi
5) Celal Çelik-10141313396-mernis adresi
6) Hatice Tandoğan-10051316456-mernis adresi
7) Emine Tandoğan-10033317020-mernis adresi
8) Zerrin Tandoğan-18859022296-mernis adresi
9) Kadriye Demir- 10129313752-mernis adresi
10) Murat Tandoğan- 10018317540-mernis adresi
11) Bafiye Bağcı-10855290280-mernis adresi
12) Mehmet Tandoğan-10024317312-mernis adresi
13) Türkan Değirmenci-13720122716-mernis adresi
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/808 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10.11.2025
