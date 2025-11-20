×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

NALLIHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

NALLIHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2025 00:00

T.C.
NALLIHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/808 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER :Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Nasuhpaşa mahallesi
PARSEL NO : 242 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz
MALİKLERİN ADI VE SOYADI: 

1) Cansu Çelik-10123313970-mernis adresi
2) Zülfiye Tandoğan-18865022068- mernis adresi
3) Berrin Ersan-18862022122-mernis adresi
4) Emine Üğüden-10114314252-mernis adresi
5) Celal Çelik-10141313396-mernis adresi
6) Hatice Tandoğan-10051316456-mernis adresi
7) Emine Tandoğan-10033317020-mernis adresi
8) Zerrin Tandoğan-18859022296-mernis adresi
9) Kadriye Demir- 10129313752-mernis adresi
10) Murat Tandoğan- 10018317540-mernis adresi
11) Bafiye Bağcı-10855290280-mernis adresi
12) Mehmet Tandoğan-10024317312-mernis adresi
13) Türkan Değirmenci-13720122716-mernis adresi
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/808 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10.11.2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02336743