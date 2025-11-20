NALLIHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

NALLIHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/808 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Nasuhpaşa mahallesi

PARSEL NO : 242 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz

MALİKLERİN ADI VE SOYADI:

1) Cansu Çelik-10123313970-mernis adresi

2) Zülfiye Tandoğan-18865022068- mernis adresi

3) Berrin Ersan-18862022122-mernis adresi

4) Emine Üğüden-10114314252-mernis adresi

5) Celal Çelik-10141313396-mernis adresi

6) Hatice Tandoğan-10051316456-mernis adresi

7) Emine Tandoğan-10033317020-mernis adresi

8) Zerrin Tandoğan-18859022296-mernis adresi

9) Kadriye Demir- 10129313752-mernis adresi

10) Murat Tandoğan- 10018317540-mernis adresi

11) Bafiye Bağcı-10855290280-mernis adresi

12) Mehmet Tandoğan-10024317312-mernis adresi

13) Türkan Değirmenci-13720122716-mernis adresi

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/808 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10.11.2025

