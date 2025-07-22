MUT SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

MUT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/449

KARAR NO : 2024/1204

Davacı Hakan Maden tarafından davalılar Yasin maden vs. aleyhine mahkememizde açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalılardan İbrahim ve Fatma Sultan'dan olma 1984 doğumlu YASİN MADEN'in adresi tespit edilemediğinden daha önceki tebligatlarda ilanen tebliğ edildiğinden, Mut Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/449 esas, 2024/1204 sayılı kararı ile;

1- Davanın KABULÜNE, tarafların miras bırakanı 12797421586 TC kimlik numaralı muris İbrahim Maden adına kayıtlı TEB Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş. bankası;

Mevduat Hesapları

TR530003200000000056681208 TL,

TR060003200000000068235724 USD,

TR670003200000000068234796 USD,

TR670003200000000056681247 TL,

Numaralı hesaplarındaki el birliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilerek;

4 payın İbrahim ve Emine'den olma, 15/03/1947 doğumlu 12794421640 T.C kimlik numaralı FATMA SULTAN MADEN'e,

2 payın İbrahim ve Emine'den olma, 01/01/1974 doğumlu 12788421878 T.C kimlik numaralı SERDAR MADEN'e,

2 payın İbrahim ve Fatma Sultan'dan olma, 15/06/1984 doğumlu 12782422086 T.C kimlik numaralı YASİN MADEN'e,

2 payın İbrahim ve Fatma Sultan'dan olma, 12/03/1965 doğumlu 42460433332 T.C kimlik numaralı MÜYAMİN MADEN'e,

2 payın İbrahim ve Raziye'den olma, 27/04/1962 doğumlu 43180409324 T.C kimlik numaralı ELİFE SELBİ'ye,

2 payın İbrahim ve Fatma Sultan'dan olma, 17/05/1977 doğumlu 12785421932 T.C kimlik numaralı ASİYE YANAK'a

1 payın Osman ve Hülya'dan olma, 22/03/1994 doğumlu 12776422214 T.C kimlik numaralı HAKAN MADEN'e,

1 payın Osman ve Hülya'dan olma, 16/06/2002 doğumlu 22772089748 T.C kimlik numaralı OSMAN KORAY MADEN'e ÖDENMESİNE,

2- Karar kesinleştiğinde gerekçeli kararın bir suretinin TEB Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,

3- Karar kesinleştiğinde davacı tarafından yatırılan ve artan dava gider avansının HMK.m.333 uyarınca davacı yana iadesine,

4- Alınması gerekli olan 427,60 TL harçtan peşin alınan 80,70 TL harcın mahsubu ile bakiye 346,90 TL harcın taraflara hisseleri oranında tahsili ile hazineye gelir kaydına,

5- Davacı tarafından başvurma harcı 37,00 TL, peşin harç 80,70 TL, tebligat ve posta gideri olan 323,25 TL, ilan ücreti olan 8.928,00 TL olmak üzere 9.368,95 TL yargılama giderinin taraflara hisseleri oranında aidiyetine, davalılara düşen bedelin davalılardan alınarak davacıya verilmesine, davacının payına isabet eden kısmın kendi üzerinde bırakılmasına,

6- Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan 18.000,00 TL maktu vekalet ücretinin taraflara payları oranında aidiyetine, davacıya düşen bedelin kendi üzerinde bırakılmasına,

Davacı vekilinin yüzüne karşı, davalıların yokluğunda gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içinde Adana Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere 11/12/2024 tarihinde karar verilmiş, kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün bitiminde tebligat yapılmış sayılacağı ve bu tarihten sonra iki haftalık yasal süresi içinde istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği hususunun davalıya tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN BİLDİRİLMESİ TEBLİĞ OLUNUR. 11/06/2025

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