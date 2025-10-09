MUT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. MUT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/79

Davacı , SALAHATTİN ARSLAN ile Davalılar , MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MERSİN DEFTERDARLIĞI, MUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu Mersin İli Mut İlçesi Gençali mahallesi 117 ada 7 parsel ve 117 ada 8 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili TMK 713/1. ve Kadastro Kanunu 14. maddelerine dayanan tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak malik sıfatıyla zilyedinde bulundurma durumlarında olağanüstü zamanaşımına dayalı tapu iptal ve tescil davası açıldığının ve ilgililerin Mut 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/79 E. sayılı dosyasına beyanda bulunması gerektiğinin, aksi takdirde Mersin İli Mut İlçesi Gençali mahallesi 117 ada 8 parsel ve 117 ada 7 parsel sayılı taşınmazların sınırında- yakınında bulunan dava konusu tescil harici bırakılan yerin davacı adına tescil edilebileceğinin ihtarını içeren ilanın Türkiye geneli yayın yapan bir gazetede BİR KEZ yayınlanması için davacı adına tescil edilebileceğinin ihtarını içeren ilanın Türkiye geneli yayın yapan bir internet haber sitesinde BİR KEZ yayınlanması ilanen tebliğ olunur. 03/06/2025

#ilangovtr Basın no ILN02309770