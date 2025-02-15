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MUT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

MUT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 00:00

İLAN
MUT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/153 Esas
DAVALI : YASİN MADEN-12782422086

Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yukarıda ismi geçen davalı hakkında kamulaştırma bedel tespit ve tescil davası açılmış olup davalı Yasin MADEN'in tespit edilen Türkiye adreslerine yapılan tebligatların iade döndüğü, kolluk ve diğer kurumlarca yapılan araştırmada da adresinin temin edilememesi nedeniyle dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 20/02/2025 günü saat: 15:23'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 13/02/2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02173952