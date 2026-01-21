×
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

MUSTAFAKEMALPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2026 00:00

İLAN

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/85 Esas

Konu : Gaiplik

Davacı, MALİYE HAZİNESİ ile Kayyım ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; TMK 588/2 ve 33. Maddeleri gereği dava konusu Bursa ili, Mustafakemalpaşa İlçesi, Lalaşahin Mahallesi 335 ada 2 parsel maliki hissedarlarından ''Haydar kızı Ruhiye''nin dosyamızda yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunamadığı, nüfus kayıtlarına ulaşılmadığı, sağ olup olmadığı bilinmediği, bilgisi bulunanların mahkememiz 2025/85 Esas sayılı dosyasına bilgi ve belge sunmaları aksi halde adı geçen şahıs hakkında gaipliğine karar verileceği hususu Türk Medeni Kanunun 33/2 maddesi ve 713. maddesi gereğince tüm ilgili kişilere ilanen duyurulur.

GAİP ADI SOYADI : HAYDAR KIZI RUHİYE

 

#ilangovtr Basın no ILN02385324

 