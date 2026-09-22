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MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2026 00:00

T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/276 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Muş İli, Hasköy İlçesi Aşağıüçdam mahallesi sınırları içerisinde kalan 203 ada 25 parsel, 206 ada 17 ve 213 ada 23 parsel

MEVKİİ : Aşağıüçdam

PAFTA NO :

ADA NO : 203-206-213

PARSEL NO : 25-17-23

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 280,86-389,47-1.476,40

MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET AKIN, MEHMET BAKİ AKIN,MEHMET NEZİH AKIN, ZAKİR AKIN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/276 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05.12.2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02553311

 