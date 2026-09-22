MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/276 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Muş İli, Hasköy İlçesi Aşağıüçdam mahallesi sınırları içerisinde kalan 203 ada 25 parsel, 206 ada 17 ve 213 ada 23 parsel
MEVKİİ : Aşağıüçdam
PAFTA NO :
ADA NO : 203-206-213
PARSEL NO : 25-17-23
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 280,86-389,47-1.476,40
MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET AKIN, MEHMET BAKİ AKIN,MEHMET NEZİH AKIN, ZAKİR AKIN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/276 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05.12.2025
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