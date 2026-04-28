MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2026 00:00

T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/606 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Muş ili Merkez İlçesi Dilimli Köyü

MEVKİİ : Murat Nehri

ADA NO : 131

PARSEL NO : 55

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 90,63m2- 1,07m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET TEKİN-16430696836

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı yısa hükümleri uyarınca kamulaştırmasına karar verilmiş olup,

A- İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

B- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Muş Vakıfbank şubesine yatırılacağı,

C- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

D- İş bu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.17.02.2026

 

#ilangovtr Basın no ILN02457453

 