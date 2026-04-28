MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/606 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Muş ili Merkez İlçesi Dilimli Köyü
MEVKİİ : Murat Nehri
ADA NO : 131
PARSEL NO : 55
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 90,63m2- 1,07m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET TEKİN-16430696836
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı yısa hükümleri uyarınca kamulaştırmasına karar verilmiş olup,
A- İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
B- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Muş Vakıfbank şubesine yatırılacağı,
C- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
D- İş bu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.17.02.2026
