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MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 00:00

T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/151

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Muş Merkez Akpınar (Akpar) köyü
MEVKİİ : Kanyataht
PAFTA NO :
ADA NO : 0
PARSEL NO : 1667
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.052,47 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Mesut AKÇAY - Mustafa AKÇAY
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİ DARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Muş Merkez Akpınar (Akpar) köyü
MEVKİİ : Kanyataht
PAFTA NO :
ADA NO : 0
PARSEL NO : 1669
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.827,85 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Mesut AKÇAY- Mustafa AKÇAY
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :
Davaya konu taşınmazın 2942 Sayılı yasa hükümleri uyarınca kamulaştırmasına karar verilmiş olup,
a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Muş Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-İş bu ilanın davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28.03.2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02240199