MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/151

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Muş Merkez Akpınar (Akpar) köyü

MEVKİİ : Kanyataht

PAFTA NO :

ADA NO : 0

PARSEL NO : 1667

VASFI : Yol

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.052,47 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mesut AKÇAY - Mustafa AKÇAY

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİ DARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Muş Merkez Akpınar (Akpar) köyü

MEVKİİ : Kanyataht

PAFTA NO :

ADA NO : 0

PARSEL NO : 1669

VASFI : Yol

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.827,85 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mesut AKÇAY- Mustafa AKÇAY

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :

Davaya konu taşınmazın 2942 Sayılı yasa hükümleri uyarınca kamulaştırmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Muş Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İş bu ilanın davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28.03.2025

#ilangovtr Basın no ILN02240199