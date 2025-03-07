MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/733 Esas

KARAR NO : 2023/657

Davacılar MEHMET ŞİRİN TOPLU, ZÜBEYİR TOPLU tarafından açılan Tapu İptali Ve Tescil davasında verilen 26/10/2023 tarih 2022/733 Esas 2023/657 karar sayılı karar davacı Mehmet Şirin Toplu tarafından istinaf edilmiş, g,karar ve istinaf dilekçesi yapılan tüm aramalara rağmen davalılar HELİN KOTAN ve SİNEM KOTAN'a tebliğ edilmediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

HÜKÜM :

1-Davanın davalıların pasif husumet ehliyetleri yokluğu nedeniyle REDDİNE,

Dair, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde Van Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 27/02/2025

#ilangovtr Basın no ILN02186143