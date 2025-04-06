MURATLI SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

MURATLI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/8 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi - Özellikleri : Tekirdağ İl, Muratlı İlçe, İSTİKLAL Mahalle/Köy, İstiklal Mevkii, 98 Ada, 5 Parsel, 696,00 M2 arsa vasıflı taşınmazın içinde tek katlı ekonomik değeri olmayan yapı mevcut olup, TAKS 0,40 4 katlı ayrık yapı nizamına sahiptir.

Adresi : Tekirdağ İli, Muratlı İlçesi, İstiklal Mahallesi 98 Ada , 5 Parsel Muratlı / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 696 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.176.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 13:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2025 - 13:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2025 - 13:32

25/03/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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