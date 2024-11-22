MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN;
1. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının yetki ve sorumluluk alanındaki Bodrum, Dalaman, Fethiye, Marmaris, Menteşe, Ortaca ilçelerinde yer alan meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor ve kültürel tesis, vb. taşınmazlar üzerindeki toplamda 74 (Yetmiş Dört) adet ATM (Otomatik Vezne Makinesi) Kabin Yeri 05.12.2024 tarihinde saat 14.00’te, Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA adresindeki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde bulunan ‘Yaşam Atölyesi’nde İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre ‘Kapalı Teklif Usulü’ ile 5 (beş) yıl süreliğine kiralanmak üzere ihale edilecektir.
|S.N
|İLÇE
|MAHALLE
|COĞRAFİ KOORDİNATLAR
|ATM KABİN SAYISI
|ENLEM
|BOYLAM
|1
|BODRUM
|TÜRKKUYUSU (ESKİ OTOGAR ALANI)
|37.037.151
|27.433.464
|5
|2
|BODRUM
|TURGUTREİS (JANDARMA ÖNÜ PARK ALANI)
|37.006.705
|27.257.693
|4
|3
|BODRUM
|TURGUTREİS (YAŞAM MERKEZİ ALANI)
|37.007.432
|27.258.417
|4
|4
|BODRUM
|YALIKAVAK (MEYDAN)
|37.103.924
|27.293.409
|10
|5
|BODRUM
|MUMCULAR (ATATÜRK CADDESİ)
|37.105.868
|27.665.439
|5
|6
|BODRUM
|TORBA (OTOGAR İÇİ)
|37.064.191
|27.463.156
|6
|7
|DALAMAN
|MERKEZ (ATATÜRK CADDESİ)
|36.765.983
|28.807.115
|4
|8
|FETHİYE
|KARAÇULHA (TOPTANCI HALİ)
|36.641.811
|29.216.559
|4
|9
|MARMARİS
|ARMUTALAN (CUMHURİYET BLV.
EMRE OTEL YANI)
|36.835.880
|28.245.560
|6
|10
|MARMARİS
|KEMERALTI (KEMAL SEYFETTİN ELGİN BULVARI)
|36.848.447
|28.260.154
|8
|11
|MENTEŞE
|MUSLİHİTTİN (ATATÜRK BLV. CARREFOUR KARŞISI
|37.210.234
|28.358.572
|8
|12
|MENTEŞE
|EMİRBEYAZIT (2 NOLU BELEDİYE HİZMET BİNASI ÖNÜ)
|37.207.724
|28.367.761
|4
|13
|MENTEŞE
|MUSLİHİTTİN (MENTEŞE OTOGARI)
|37.195.257
|28.351.709
|4
|14
|ORTACA
|MERKEZ (ATATÜRK BULV. MERKEZ CAMİİ ÖNÜ KALDIRIM)
|36.838.276
|28.766.448
|2
|TOPLAM
|74
|GENEL TOPLAM
|74
2. İhale konusu işin tahmin edilen yıllık kira bedeli ₺8.878.379,08+KDV’dir. Geçici teminat bedeli tahmin edilen 5 (beş) yıllık bedelin %3 (yüzde üç)’ü olup, tutarı ₺1.331.756,86’dir.
3. İhale dokümanı (İdari ve Teknik Şartname, Yer Görme ve Borcu Yoktur Belgeleri) Orhaniye Mahallesi, Bülent Önüçan Sok. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi No:2 (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı) Menteşe/MUĞLA adresinde bedelsiz görülebilir. Şartnameler ₺5.000,00 karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
4. İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
|A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
a.Kimlik Sureti ve T.C Kimlik Numarası,
b.Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi (www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınacaktır),
c.Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile imza beyannamesi,
ç. ₺2.000.000,00 kredibilitesi olduğuna dair banka referans mektubu.
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
C) ORTAK BELGELER:
|Ç) İŞ ORTAKLIĞI OLMASI HALİNDE:
a. Noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi,
b. İş ortaklığında her bir ortağın (A) ve/veya (B) ile (C) bölümlerinde istenen belgeleri ayrı ayrı sunmaları zorunludur.
|D) YABANCI KATILIMCILAR:
Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş apostil şerhini taşıması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.
5. Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
6. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.
7. İhaleye katılacakların, teklif dosyalarını 05.12.2024 Perşembe günü saat 14.00’e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Ancak; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Postadaki gecikme nedeniyle Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler işleme konulmaz. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
8. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme feshedilir.
9. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameye haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
10. İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
11. Kiralananın yıllık kira bedeli ve KDV’si 2 (iki) eşit taksitte ödenecektir.
12. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ATM (Otomatik Vezne Makinesi) Kabin Yerlerinin kiralanmasında İdari ve Teknik Şartname hükümleri uygulanır.
#ilangovtr Basın no ILN02125822