MUĞLA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

MUĞLA

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2026/113 Esas

DAVALI : MUSTAFA BAYKARA Derviş oğlu 1987 d.lu

Davacı Emir Varlık Yönetim A.Ş tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (TBK M. 19'dan Kaynaklanan Tasarrufun İptali) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalı Mustafa Baykara'nın adresi tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tasarrufun iptali davası açılmakla davaya ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememiz dava dosyasına sunulması ile duruşma günü olan 22/10/2026 günü saat:10:15'e duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam olunacağı dava dilekçesi ve duruşma günü yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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