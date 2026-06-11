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MUĞLA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

MUĞLA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 00:00

T.C.
MUĞLA
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN

ESAS NO : 2026/113 Esas

DAVALI : MUSTAFA BAYKARA Derviş oğlu 1987 d.lu

Davacı Emir Varlık Yönetim A.Ş tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (TBK M. 19'dan Kaynaklanan Tasarrufun İptali) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce davalı Mustafa Baykara'nın adresi tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Tasarrufun iptali davası açılmakla davaya ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememiz dava dosyasına sunulması ile duruşma günü olan 22/10/2026 günü saat:10:15'e duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam olunacağı dava dilekçesi ve duruşma günü yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02485613