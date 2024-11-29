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T.C. MUĞLA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

04/11/2024

Sayı : 2024/169 Esas

Davacı Hazine vekili tarafından mahkememizde açılan gaiplik davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karar gereğince Muğla ili, Menteşe İlçesi, Karabağlar Mahallesi, 59 pafta 214 ada ve 8 parsel nolu taşınmazın maliklerinden olan Şükrü kızı Dırahşan'ın gaip olduğu, taşınmazın kayyumla idare edildiği, aradan 10 yıldan fazla sürenin geçtiğini bu nedenle Tmk'nın 588 maddesi gereğince Şükrü kızı Dırahşan'ın gaipliğine karar verilmesini istemiş ve mahkemece ilan yapılmasına karar verilmiş olmakla; yukarıda yazılı taşınmazın malikinin hayatta olup olmadığı hakkında bilgisi olan kişilerin TMK'nun 33. Md. gereğince ilan tarihine müteakip 6 ay içinde mahkememize müracaat etmeleri ilan olunur.

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