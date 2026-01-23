MUĞLA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İ L A N

T.C. MUĞLA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/19 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa HÜSEYİN ERGİN'e ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince; Müteveffa Hüseyin Ergin'in mahkememizde görülmekte olan terekenin tespiti davasında; Muğla ili Menteşe ilçesi Yerkesik mahallesi cilt no:64 hane no:251'de nüfusa kayıtlı Soner ve Nimet oğlu 20/03/1971 doğumlu iken 22/04/2024 tarihinde vefat eden 52903470640 TC kimlik numaralı müteveffa Hüseyin Ergin'in terekesinin tespiti Mahkememizden talep edildiğinden; TMK'nın 620, 621 ve 634. Maddeleri gereğince murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve muris borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ilan tarihten itibaren bir ay içinde; mahkememizin yukarıda esas numaralı yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçılara vasiyet alacaklarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacakları bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK: 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN02387447