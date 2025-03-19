MUĞLA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

MUĞLA

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2023/336

Karar No : 2023/329

İLAN

Mahkememize ait 2023/336 Esas 2023/329 karar sayılı dosyada, Reşit ve Ayşe oğlu, 26/03/1984 doğumlu HAKKAN ÖNAL hakkında Hakaret suçundan yetkisizlik kararı verilmekle, tüm araştırmalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresi tespit edilemediği ve tebliğ işlemi yapılamadığı anlaşılmıştır

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın muhatabın en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabilecek bir gazetede ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13/03/2025

#ilangovtr Basın no ILN02192360