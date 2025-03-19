MUĞLA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Güncelleme Tarihi:
T.C.
MUĞLA
2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Esas No : 2023/336
Karar No : 2023/329
İLAN
Mahkememize ait 2023/336 Esas 2023/329 karar sayılı dosyada, Reşit ve Ayşe oğlu, 26/03/1984 doğumlu HAKKAN ÖNAL hakkında Hakaret suçundan yetkisizlik kararı verilmekle, tüm araştırmalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresi tespit edilemediği ve tebliğ işlemi yapılamadığı anlaşılmıştır
1- 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın muhatabın en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabilecek bir gazetede ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13/03/2025
#ilangovtr Basın no ILN02192360