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MUĞLA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

MUĞLA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2025 00:00

T.C.
MUĞLA
2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2023/336
Karar No : 2023/329

İLAN

Mahkememize ait 2023/336 Esas 2023/329 karar sayılı dosyada, Reşit ve Ayşe oğlu, 26/03/1984 doğumlu HAKKAN ÖNAL hakkında Hakaret suçundan yetkisizlik kararı verilmekle, tüm araştırmalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresi tespit edilemediği ve tebliğ işlemi yapılamadığı anlaşılmıştır
1- 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın muhatabın en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabilecek bir gazetede ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13/03/2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02192360