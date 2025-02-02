MUĞLA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

MUĞLA

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2024/635

Karar No : 2024/714

İLAN

Mahkememize ait 2024/635 Esas 2024/714 karar sayılı dosyada, Nadir ve Ayla oğlu, 01/01/2001 doğumlu REFİK ÖNAL hakkında Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan mahkumiyetine karar verilmekle, tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediği ve tebliğ işlemi yapılamadığı anlaşılmıştır

1-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hükmün Türkiye genelinde trajı yüksek ve dağıtım yapan gazetelerden birinde, genel internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün gün sonra tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 2 (iki) hafta içerisinde Mahkememize verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak bu beyanın tutanağa bağlanıp Hakim onayına sunulması suretiyle, bulunulan yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi vasıtasıyla Mahkememize gönderilecek bir dilekçe ile itiraz yasa yoluna başvurulabileceği, kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 29/01/2025

Yazı İşleri Müdürü 95650 Hakim 170974

#ilangovtr Basın no ILN02165381