Güncelleme Tarihi:

MUĞLA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2026 00:00

İLAN

T.C. MUĞLA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/1982 Esas

MİRASÇILAR

ALİ ŞAMİ BERTAN-53755096606-908 Main Street Paterson, New Jersey, 07503, ABD
HARUN BERTAN-53758096542-27, Goshen Street, Paterson, New Jersey, 07503, ABD
NAİL BERTAN-53749096834-908 Main Street Paterson, New Jersey, 07503, ABD
NAİM BERTAN-53752096760-9, Sisco Place Clifton, New Jersey, 07011, ABD

DAVA : Miras Ortaklığına Temsilci Atanması DAVA TARİHİ: 22/03/2024

Davacılar Süleyman Mumcuoğlu (TC:35396058694), Nevin Özkaya (TC:51580514784),Muzaffer Çiçek (TC:15404426264) tarafından aleyhinize açılan Miras Ortaklığına Temsilci Atanması davasının yapılan yargılamasında;

İstemde bulunanlar dava dilekçesinde özetle; Muris Mukattes Uysal (TC:14357754332)'ın Tereke ile ilgili hukuki ve diğer işlemlerin yapılmasını teminen terekesine temsilci olarak Süleyman Mumcuoğlu'nun atanmasını talep etmişlerdir.

Duruşma Günü: 06/05/2026 günü saat:09:45'de mirasçılar olarak duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK'nun 147/2. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02452336

 