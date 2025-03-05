İLAN

T.C. MUĞLA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/80 Esas

DAVALI : MENTEŞE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tespit (Ölümün Tespiti) davasının yapılan yargılamasında;

Dava dilekçesinde ölümünün tespiti talep edilen Sultan Kaya ( T.C. 43120796316) yönünden bu kişiyi tanıyan bilen olup olmadığı, hayatta olup olmadığı yönünden bilgi sahibi olanların Mahkememize başvurarak bilgi vermesi için 6 aylık süre verildiğine dair 3'er ay arayla olmak üzere 2 kez tirajı 50.000'in üzerinde olan ulusal gazetelerden birinde ilan yaptırılmasına karar verilmiş olup, yukarıda bahsi geçen hususta bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren altı ay içinde Mahkememize başvurmaları, aksi halde dosya kapsamındaki belgelere göre karar verileceği hususu Türk Medeni Kanunu Madde 713/4-5 maddeleri gereğince ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02134878