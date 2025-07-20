MUCUR SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

MUCUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2025/12 Ort. Gid. Satış

: HİSSEDAR UĞUR ALPER ERBAŞ AN DER FUCHSENHÜTTE 15 64380 ROSSDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

Satış memurluğumuzun 2025/12 satış sayılı dosyasında kıymet takdirinin hissedar Uğur Alper Erbaş'ın bilinen son adresine tebliğ çıktığı, hissedarın adresinin değiştiği ve tebliğ edilebilir bir adresinin bulunmadığı gerekçesi ile tebligat talebi yerine getirilememiştir. Bu sebeple Kurtay Kurtar ve Huriye'den olma 30/09/1992 doğumlu Uğur Alper Erbaş'a kıymet takdirinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Kıymet takdirine karşı yasal 7 gün içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesinde Kıymet Takdirine İtiraz davası açabileceğiniz tebliğ ve ihtar olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02263796