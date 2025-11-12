MUCUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
T.C. KIRŞEHİR MUCUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2025/311-314-316-317-318
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından aşağıda dosya numaraları ve açık kimlik bilgileri yazılı davalılar aleyhine mahkememizce açılan "Kamulaştırma Bedel Tespit ve Tescil" davasına esas olmak üzere;
a) Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu malikler,
|DOSYA NO
|İL
|İLÇE
|KÖY/MAH
|ADA
|PARSEL
|DAVALILAR
|2025/311
|Kırşehir
|Mucur
|İnaç
|135
|1) 134
2) 142
|Kadir KAYAOĞLU
|2025/314
|Kırşehir
|Mucur
|İnaç
|135
|1) 133
2) 143
|Sultan YILDIRIM ve Diğerleri
|2025/316
|Kırşehir
|Mucur
|İnaç
|135
|1) 128
2) 131
|Suninvest Enerji Anonim Şirketi
|2025/317
|Kırşehir
|Mucur
|İnaç
|135
|132
|Mehmet KARACOĞLU
|2025/318
|Kırşehir
|Mucur
|İnaç
|135
|125
|Fatma KARACAOĞLU
b) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu,
c) Kamulaştırma Kanunu'nun 14. Maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), işbu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,
d) Açılacak bu davalara husumetin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yöneltilmesi gerekeceği,
e) Kamulaştırma Kanunu'nun 14. Maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), kamulaştırma işlemine karşı idari yargı davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu adına tescil edileceği,
f) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin banka şubesine adınıza yatırılacağı,
g) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi,
h) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri gerektiği,
2942 Sayılı Kamulaştırma 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04.11.2025
