MUCUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2025 00:00

T.C. KIRŞEHİR MUCUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/311-314-316-317-318

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından aşağıda dosya numaraları ve açık kimlik bilgileri yazılı davalılar aleyhine mahkememizce açılan "Kamulaştırma Bedel Tespit ve Tescil" davasına esas olmak üzere;

a) Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu malikler,

DOSYA NOİLİLÇEKÖY/MAHADAPARSELDAVALILAR
2025/311KırşehirMucurİnaç1351) 134
2) 142		Kadir KAYAOĞLU
2025/314KırşehirMucurİnaç1351) 133
2) 143		Sultan YILDIRIM ve Diğerleri
2025/316KırşehirMucurİnaç1351) 128
2) 131		Suninvest Enerji Anonim Şirketi
2025/317KırşehirMucurİnaç135132Mehmet KARACOĞLU
2025/318KırşehirMucurİnaç135125Fatma KARACAOĞLU

b) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu,

c) Kamulaştırma Kanunu'nun 14. Maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), işbu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,

d) Açılacak bu davalara husumetin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yöneltilmesi gerekeceği,

e) Kamulaştırma Kanunu'nun 14. Maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), kamulaştırma işlemine karşı idari yargı davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu adına tescil edileceği,

f) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin banka şubesine adınıza yatırılacağı,

g) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi,

h) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri gerektiği,

2942 Sayılı Kamulaştırma 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04.11.2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02332015

 