MSB ÇAMLICA ÖZEL BAKIM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

4. Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1.Yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

ihaleye teklif verecek yüklenici firmaya ait olacak şekilde işletme onay belgesi, İşletme kayıt belgesi, (İlçe Tarım Köyişleri Bakanlığından) İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı (Belediyeden) İşyerine ait olacak şekilde İşyeri veteriner hekim çalıştırma izin belgesi ve sözleşmesi, ihale aşamasında ibraz edilecektir.

4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeler,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.

4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen başvuru mektubu,

4.1.4 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.