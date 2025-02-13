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MSB ÇAMLICA ÖZEL BAKIM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

MSB ÇAMLICA ÖZEL BAKIM MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 00:00

 

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

ÇAMLICA-TSK 100 YATAKLI ÖZEL BAKIM MRK. DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

11 Kalem Et ve Et Ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin a bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2025/162954

1-İdarenin

a) Adresi

:

Acıbadem Mahallesi Nişantaşı Yolu sokak 22 AÇIBATEM ÜSKÜDAR/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2163279148 - 2163279342

c) Elektronik Posta Adresi

:

kalender-2828@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

11 Kalem Et ve Et Ürünleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim Yeri

:

MSB ÇAMLICA ÖZEL BAKIM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

c) Teslim tarihi

:

15.03.2025 - 15.09.2025 tarihleri arasında idarenin belirlediği gün ve saatlerde peyder pey alınacaktır.

3- Yeterlik değerlendirilmesinin

a) Yapılacağı yer

:

MSB ÇAMLICA ÖZEL BAKIM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇİLEKLİ SK. NO:26 ACIBADEM ÜSKÜDAR/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

28.02.2025 - 10:00

4. Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1.Yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

ihaleye teklif verecek yüklenici firmaya ait olacak şekilde işletme onay belgesi, İşletme kayıt belgesi, (İlçe Tarım Köyişleri Bakanlığından) İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı (Belediyeden) İşyerine ait olacak şekilde İşyeri veteriner hekim çalıştırma izin belgesi ve sözleşmesi, ihale aşamasında ibraz edilecektir.

4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen başvuru mektubu,
4.1.4 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörler ile yurtiçi ve yurtdışında Et ve Et ürünleri ile ilgili sunulacak belgeler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Başvurular, ihale tarih ve saatine kadar MSB ÇAMLICA ÖZEL BAKIM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

 #ilangovtr Basın no ILN02171153