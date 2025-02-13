MSB ÇAMLICA ÖZEL BAKIM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

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GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
ÇAMLICA-TSK 100 YATAKLI ÖZEL BAKIM MRK. DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
11 Kalem Et ve Et Ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin a bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
:
2025/162954
1-İdarenin
a) Adresi
:
Acıbadem Mahallesi Nişantaşı Yolu sokak 22 AÇIBATEM ÜSKÜDAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası
:
2163279148 - 2163279342
c) Elektronik Posta Adresi
:
kalender-2828@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
11 Kalem Et ve Et Ürünleri
b) Teslim Yeri
:
MSB ÇAMLICA ÖZEL BAKIM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
c) Teslim tarihi
:
15.03.2025 - 15.09.2025 tarihleri arasında idarenin belirlediği gün ve saatlerde peyder pey alınacaktır.
|3- Yeterlik değerlendirilmesinin
a) Yapılacağı yer
:
MSB ÇAMLICA ÖZEL BAKIM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇİLEKLİ SK. NO:26 ACIBADEM ÜSKÜDAR/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati
:
28.02.2025 - 10:00
4. Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
ihaleye teklif verecek yüklenici firmaya ait olacak şekilde işletme onay belgesi, İşletme kayıt belgesi, (İlçe Tarım Köyişleri Bakanlığından) İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı (Belediyeden) İşyerine ait olacak şekilde İşyeri veteriner hekim çalıştırma izin belgesi ve sözleşmesi, ihale aşamasında ibraz edilecektir.
4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörler ile yurtiçi ve yurtdışında Et ve Et ürünleri ile ilgili sunulacak belgeler benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın no ILN02171153