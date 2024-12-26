MSB ÇAMLICA ÖZEL BAKIM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

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GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
1.ORDU K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
Çamlıca Özel Bakım Merkezi 6 Kısım Muhtelif Gıda mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2024/1509995
1- İdarenin
a) Adı
:
1.ORDU K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
b) Adresi
:
1 INCI ORDU IHALE KOMISYON BASKANLIGI 34600 SELİMİYE ÜSKÜDAR/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası
:
2165568000 - 2163107929
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2- İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
Çamlıca Özel Bakım Merkezi 6 Kısım Muhtelif Gıda
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
1'İNCİ KISIM MUHTELİF GIDA ALIMI 2'NCİ KISIM YAŞ SEBZE MEYVE ALIMI 3'ÜNCÜ KISIM DONDURULMUŞ HAZIR GIDA ALIMI 4'ÜNCÜ KISIM SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ALIMI 5'İNCİ KISIM ET VE ET ÜRÜNLERİ ALIMI 6’NCI KISIM UNLU MAMÜLLER ALIMI
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
MSB Çamlıca Özel Bakım Merkezi Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen siperiş tarihinden itibaren 5 ( beş ) iş günü içerisinde peyder pey 31.12.2025 tarihine kadardır.
d) İşe başlama tarihi
:
01.02.2025
|3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
17.01.2025 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
1'İNCİ ORDU KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ÜSKÜDAR/İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektörler veya yurtiçi ve yurtdışında Kuru gıda, Muhtelif gıda, Süt ve Süt Ürünleri, Yaş sebze meyve, Et ve Et ürünleri ile ilgili sunulacak belgeler benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın no ILN02146335