MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

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TESİSAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI
TCG ANADOLU GEMİSİNİN İDAMESİ KAPSAMINDA 12 BAR 275 M³/H KAPASİTELİ TULUMBA DAİRESİ VE BORU DEVRESİ İMALATI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2024/1447271
1-İdarenin
a) Adı
:
İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI
b) Adresi
:
Alt Kaynarca Pendik Sahil Yolu 34890 PENDİK/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası
:
0216 493 94 94 - 0216 493 95 17
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2- İhale konusu yapım işinin
a) Adı
:
TCG ANADOLU GEMİSİNİN İDAMESİ KAPSAMINDA 12 BAR 275 M³/H KAPASİTELİ TULUMBA DAİRESİ VE BORU DEVRESİ İMALATI YAPIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
1 Adet TCG ANADOLU Gemisinin İdamesi Kapsamında 12 Bar 275 m³/h Kapasiteli Tulumba Dairesi ve Boru Devresi İmalatı Yapım İşi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Liman Caddesi No:2 34890 Altkaynarca - Pendik/İstanbul
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
|3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
27.11.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
MSB İstanbul Tersanesi Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı (34890) Altkaynarca-Pendik/İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğindeki; (C) Sıhhi Tesisat ve Mekanik Tesisat İşleri C-I (Sıhhi Tesisat İşleri) benzer iş gurubu işler, benzer iş olarak kabul edilecek işlerdir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makine Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
#ilangovtr Basın no ILN02118677