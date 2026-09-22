MİLAS İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

MİLAS

İCRA DAİRESİ

2025/581 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/581 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, ÇANDIR Mahalle/Köy, Tepealtı Mevkii, 112 Ada, 4 Parsel, TAŞINMAZIN TAPU KAYDI ...

Adresi : Milas İlçesi, Çandır Mahallesi, Tepealtı Mevkiinde Bulunan 112 Ada 4 Nolu Parsel 1.326,46 Mt² Büyüklükte Ve ?Tarla? Vasfıyla Tapuya Kayıtlıdır Ve Tapu Kayıtlarına Göre Cilt:5 , Sayfa:465'De Bulunmakta Olup ilgi sayılı taşınmaz satılacaktır Milas

Yüzölçümü : 1.326,46 m2

İmar Durumu :RAPORDA MEVCUTTUR

Kıymeti : 2.546.190,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2027 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2027 - 10:04

21/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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