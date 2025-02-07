MİLAS İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

MİLAS

İCRA DAİRESİ

2024/188 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/188 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, HAYITLI Mahalle/Köy, 252 Ada, 5 Parsel, 12 Nolu Bağımsız Bölüm Milas İlçesi, Hayıtlı Mahallesi, 252 ada 5 nolu parsel 12 taşınmaz, toplam bürüt alanı 139,00m2 büyüklüğünde, 3 oda 1 salon, mutfak, wc-banyodan ibarettir. Bina betonarme olarak yapılmış, beden ve bölme duvarları tuğladan, kapı ve pencereleri plastik PVC doğramadır. Taşınmaz oturma ruhsatlı olup toplam inşaat alanı 139,00 m2dir.

Adresi : Muğla Milas Hayıtlı Milas / MUĞLA

Yüzölçümü : 139 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 10:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 10:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2025 - 10:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2025 - 10:18

04/02/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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