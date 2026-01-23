T.C. MİLAS 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/8 Esas15.01.2026

İ L A N

MALİYE HAZİNESİ ileÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Raşit Atılgan olarak tapu kaydına yazılmış olan ve Muğla ili, Milas İlçesi, Şevketiye Mahallesi, 199 ada 49 parsel sayılı taşınmazınmalikleri olan, Milas Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2013/991 Esas ve 2014/92 Karar sayılı ilamı uyarınca adına kayyım atanan ve 10 yıllık kayyımlık süresi dolan Raşit Atılgan olarak tapuda malik yazılan kişinin mahkemizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyasında gaipliğine karar verilmesi talep edilmiştir.Adı geçeni bilen, gören, tanıyanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin yukarıda numarası yazılı dosyasına bildirmeleri aksi takdirde adı geçenlerin gaipliklerine karar verileceği ilanen tebliğ olunur.15.01.2026

