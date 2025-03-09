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T.C. MİLAS 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

18.02.2025

Sayı : 2024/298 Esas

Konu : Gaiplik Hk.

Davacı AYŞE YANAR tarafından mahkememize açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

62353157596 T.C. kimlik numaralı, MUSTAFA ve AYŞE'den olma 01/02/1935 doğumlu ALİ TUNA'nın yaklaşık 5 yıldır kayıp olduğu, kendisinden haber alınamadığı, bu sebeple gaipliğine karar verilmesi istenmiş olmakla;

Kimlik bilgileri yazılı olan ve 5 yıldan beri gaip olduğu bildirilen ALİ TUNA'nın yaşadığından ya da öldüğünden haberdar olanların, adresi hakkında bilgisi olanların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içinde mahkememize bilgi vermeleri aksi halde ALİ TUNA'nın gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.18.02.2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 62353157596

ADI SOYADI : ALİ TUNA

BABA ADI : MUSTAFA

ANA ADI : AYŞE

DOĞUM TARİHİ : 01/02/1935

DOĞUM YERİ : KAZIKLI

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