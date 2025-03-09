×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

MİLAS 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

MİLAS 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 00:00

İ L A N

T.C. MİLAS 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

18.02.2025

Sayı : 2024/298 Esas 

Konu : Gaiplik Hk.

Davacı AYŞE YANAR tarafından mahkememize açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

62353157596 T.C. kimlik numaralı, MUSTAFA ve AYŞE'den olma 01/02/1935 doğumlu ALİ TUNA'nın yaklaşık 5 yıldır kayıp olduğu, kendisinden haber alınamadığı, bu sebeple gaipliğine karar verilmesi istenmiş olmakla;

Kimlik bilgileri yazılı olan ve 5 yıldan beri gaip olduğu bildirilen ALİ TUNA'nın yaşadığından ya da öldüğünden haberdar olanların, adresi hakkında bilgisi olanların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içinde mahkememize bilgi vermeleri aksi halde ALİ TUNA'nın gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.18.02.2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 62353157596
ADI SOYADI : ALİ TUNA
BABA ADI : MUSTAFA
ANA ADI : AYŞE
DOĞUM TARİHİ : 01/02/1935
DOĞUM YERİ : KAZIKLI

#ilangovtr Basın no ILN02186835