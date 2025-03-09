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T.C. MİLAS 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
18.02.2025
Sayı : 2024/298 Esas
Konu : Gaiplik Hk.
Davacı AYŞE YANAR tarafından mahkememize açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
62353157596 T.C. kimlik numaralı, MUSTAFA ve AYŞE'den olma 01/02/1935 doğumlu ALİ TUNA'nın yaklaşık 5 yıldır kayıp olduğu, kendisinden haber alınamadığı, bu sebeple gaipliğine karar verilmesi istenmiş olmakla;
Kimlik bilgileri yazılı olan ve 5 yıldan beri gaip olduğu bildirilen ALİ TUNA'nın yaşadığından ya da öldüğünden haberdar olanların, adresi hakkında bilgisi olanların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içinde mahkememize bilgi vermeleri aksi halde ALİ TUNA'nın gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.18.02.2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 62353157596
ADI SOYADI : ALİ TUNA
BABA ADI : MUSTAFA
ANA ADI : AYŞE
DOĞUM TARİHİ : 01/02/1935
DOĞUM YERİ : KAZIKLI
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