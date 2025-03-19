MİLAS 2. AİLE MAHKEMESİ

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T.C. MİLAS 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/149 Esas

DAVALI : NAİM ÖLMEZ Barbaros Mahallesi Tek Sokak Kutluca Sitesi No: 5/43 Kocasinan/ KAYSERİ

Davacı , NAİME ÖLMEZ ile Davalı , NAİM ÖLMEZ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma) davası nedeniyle;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ön inceleme zaptı davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Mernis adresinizin de boş olduğu ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 02/05/2025 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız ve duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02192307