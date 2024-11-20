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MİLAS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

MİLAS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 00:00

İLAN

T.C. MİLAS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/318 Esas

Davacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen firari durumda olduğundan mernis adresin mevcut bulunmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamayacağından dava dilekçesi, ara karar ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Durusma Günü: 07/01/2025 günü saat: 10:45'da itiraz değerlendirme duruşmasında bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, tensip zaptı, ara karar ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02125919