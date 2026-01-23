MİHALIÇÇIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MİHALIÇÇIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/275 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde Eskişehir İli, Mihalıççık İlçesi, Yayla Mahallesi, 107 Ada, 30 Parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalı HASAN DİNEK ve SEYFİ DİNEK'e karşı dava açıldığı, taşınmaz hakkında açılan kamulaştırma davasında Kamulaştırma Kanununun 10. ve 14. maddeleri gereğince kamulaştırma belgelerinin ve dilekçesinin davalılara tebliğinden itibaren 30 gün içinde ilgililerin kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ'ne yöneltilmesi, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan davacı adına tescil edileceği, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği, duruşmanın 25/02/2026 günü saat 11:10'da Mihalıççık Adliyesi Duruşma Salonunda yapılacağı, 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. Maddesi gereğince İLAN olunur.

