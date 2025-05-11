MİDYAT SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

(MİDYAT SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

Sayı :2025/1 Ort. Gid. Satış

Satış Memurluğumuzca 11.04.2025 tarihinde, Mardin İli, Midyat İlçesi, Mercimekli Mahallesinde bulunan tapu kayıtlarında 1/9 hisseniz bulunduğu, aşağıda yazılı taşınmazlarda kıymet takdiri yapılmış olup, 06.05.2025 tarihinde bilirkişilerce sunulan bilirkişi raporu doğrultusunda;

1-Dava konusu 108 ada 20 parselin değeri; 1.016.076,7TL olduğu; Hane BİLAN= 1.016.076,7TL /1/9 =112.987,411 TL,

2-Dava konusu 107 ada 57 parselin değeri; 106.806,09TL olduğu; Hane BİLAN = 106.806,09TL /1/9 =11.867,34 TL

3- Taşınmaz (132 ada 2 parsel )Hane BİLAN = 2.295.645,00TL /1/9 = 255.071,66TL

4-Dava konusu 125 ada 2 parselin değeri; 24.735,98 TL olduğu; Hane BİLAN = 24.735,98 TL/1/9 =2.748,44 TL

5-Dava konusu 114 ada 3 parselin değeri; 43.570,8 TL olduğu; Hane BİLAN= 43.570,8 TL/1/9 =4.841,2 TL,

6-Dava konusu 101 ada 6 parselin değeri; 243.573,12 TL olduğu; Hane BİLAN= 243.573,12 TL /1/9 =27.063,68 TL

7-Dava konusu 110 ada 117parselin değeri; 424.404,28TL olduğu; Hane BİLAN = 424.404,28 TL/1/9 =47.156,031 TL

8-Dava konusu 105 ada 25 parselin değeri; 482.255,96TL olduğu; Hane BİLAN = 482.255,96 TL/1/9 =53.583,99TL

9-Dava konusu 105 ada 12 parselin değeri; 555.720,21 TL olduğu;Hane BİLAN = 555.720,21TL /1/9 =61.746,69TL

Rapora karşı yasal (7) yedi günlük süre içerisinde Midyat Sulh Hukuk Mahkemesine‚ Kıymet Takdirine İtiraz davası açabileceğiniz hususu" tebliğ olunur.

Tüm araştırmalara rağmen Esmer ve Emine kızı 1945 doğumlu Hane BİLAN'ın ikametgahı, meskeni ve işyeri adresi tespit edilemediğinden, adresi meçhul sayılan hissedar hakkındaki bilirkişi raporu (Hane BİLAN yönünden) özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince ilanen tebliğine, Tebligat Kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06.05.2025

#ilangovtr Basın no ILN02221087