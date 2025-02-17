MİDYAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MİDYAT BELEDİYESİNE AİT 27 ADET TAŞINMAZ SATIŞINA İLİŞKİN İLAN

S.NO Mahalle Cinsi İmar Durumu Ada Parsel Yüz Ölçümü M2 Muhammen Bedeli Toplam Muhammen Bedel Geçici Teminat (% 3) 1 Işıklar Mah. Arsa T-2 373 143 2.500,00 m2 2.650,00 TL 6.625.000,00 TL 198.750,00 TL 2 Işıklar Mah. Arsa T-2 373 151 2.539,02 m2 2.650,00 TL 6.728.403,00 TL 201.852,09 TL 3 Işıklar Mah. Arsa T-2 373 152 2.500,00 m2 2.650,00 TL 6.625.000,00 TL 198.750,00 TL 4 Işıklar Mah. Arsa T-2 373 131 2.969,34 m2 2.150,00 TL 6.384.081,00 TL 191.522,43 TL 5 Işıklar Mah. Arsa T-2 373 153 2.500,00 m2 2.650,00 TL 6.625.000,00 TL 198.750,00 TL 6 Işıklar Mah. Arsa T-2 373 142 2.964,51 m2 2.150,00 TL 6.373.696,50 TL 191.210,90 TL 7 Işıklar Mah. Arsa T-2 373 154 3.400,00 m2 2.650,00 TL 9.010.000,00 TL 270.300,00 TL 8 Işıklar Mah. Arsa T-2 373 155 3.400,00 m2 2.650,00 TL 9.010.000,00 TL 270.300,00 TL 9 Işıklar Mah. Arsa T-2 373 156 3.400,00 m2 2.650,00 TL 9.010.000,00 TL 270.300,00 TL 10 Işıklar Mah. Arsa T-2 373 157 3.557,58 m2 2.650,00 TL 9.427.587.00 TL 282.827,61 TL 11 Işıklar Mah. Arsa T-2 373 129 7.073.97 m2 2.650,00 TL 18.746.020,50 TL 562.380,62 TL 12 Işıklar Mah. Arsa T-2 373 127 4.006,93 m2 2.650,00 TL 10.618.364,50 TL 318.550,94 TL 13 Işıklar Mah. Arsa T-2 373 128 3.850,08 m2 2.650,00 TL 10.202.712,00 TL 306.081,36 TL 14 Işıklar Mah. Arsa T-2 373 141 2.964,51 m2 2.150,00 TL 6.373.696,50 TL 191.210,90 TL 15 Işıklar Mah. Arsa T-2 373 140 2.964,52 m2 2.650,00 TL 7.855.978,00 TL 235.679,34 TL 16 Işıklar Mah. Arsa T-2 373 132 2.969,34 m2 2.150,00 TL 6.384.081,00 TL 191.522,43 TL 17 Işıklar Mah. Arsa T-2 373 134 2.969,33 m2 2.150,00 TL 6.384.059,50 TL 191.521,79 TL 18 Işıklar Mah. Arsa T-2 373 135 3.711,41 m2 2.150,00 TL 7.979.531,50 TL 239.385,95 TL 19 Işıklar Mah. Arsa T-2 373 136 3.000,00 m2 2.150,00 TL 6.450.000,00 TL 193.500,00 TL 20 Işıklar Mah. Arsa T-2 373 138 2.254,80 m2 2.150,00 TL 4.847.820,00 TL 145.434,60 TL 21 Işıklar Mah. Arsa T-2 373 139 2.254,81 m2 2.150,00 TL 4.847.841,50 TL 145.435,25 TL 22 Işıklar Mah. Arsa T-2 373 148 2.122,58 m2 2.750,00 TL 5.837.095,00 TL 175.112,85 TL 23 Işıklar Mah. Arsa T-2 373 149 2.094,16 m2 2.750,00 TL 5.758.940,00 TL 172.768,20 TL 24 Işıklar Mah. Arsa T-2 373 150 2.151,03 m2 2.750,00 TL 5.915.332,50 TL 177.459,98 TL 25 Gelinkaya Mah. Arsa B-3 298 11 347,44 m2 575,00 TL 199.778,00 TL 5.993,34 TL 26 Gelinkaya Mah. Arsa B-2 317 5 209,55 m2 475,00 TL 99.536,25 TL 2.986,09 TL 27 Sarıkaya Mah. Arsa İMARSIZ 153 1 10.332,64 m2 180,00 TL 1.859.875,20 TL 55.796,26 TL

1- İHALENİN KONUSU, NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI:

2886 Sayılı D.İ.K 45.Maddesi gereğince, Belediye Encümenince (Açık arttırma teklif usulü ile) İlçemiz muhtelif mahallelerinde kâin yukarıda evsafı, niteliği, imar durumu, geçici teminat ve muhammen bedelleri yazılı toplam 27 adet taşınmazın satışı.

2- İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT:

Midyat Belediyesi Meclis toplantı salonunda 27/02/2025 Perşembe günü saat 10.00’da yapılacaktır.

3- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:

a) Tebligat için adres beyanı (Şirket olması durumunda ticaret sicil gazetesi) ve ayrıca irtibat için telefon numarası

b) Kanuni İkametgâh.

c) Nüfus cüzdan fotokopisi (önlü arkalı),

d) Noter tasdikli imza sirküsü (Şirket olması durumunda şirketin imza sirküsü)

e) Vekâleten katılacaklar için Noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsü

f) İstekliler söz konusu işlerin muhammen bedelinin %3’ünde az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

g) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartnameyi satın almak zorundadır. İhale şartname bedeli her bir arsa için 10.000,00 TL karşılığında belediye veznesinde makbuz alınacaktır.

h) Belediyemizden (kira, Emlak, çtv) borcu olmadığına dair belge.

ı ) Adli Sicil Belgesi

i) İhale bedeli üzerinden tellallık harcı alınacaktır. Tellallık Harcının nispeti, yüzde 2’dir. 500.000,00 Türk Lirasını aşan satışlarda aşan kısım için yüzde 1’ Tellallık harcı, belediyelerce görevlendirilecek yetkililer tarafından makbuz mukabili tahsil edilecektir.

4- İstekliler, iadeli taahhütlü teklif gönderebilirler. Ancak posta ile gönderilen teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar mutlaka Komisyon Başkanlığına ulaşmış olacaktır. Bu saatten sonra gelen teklifler işleme konulmayacaktır.

5- İstekliler, şartnameyi Yazı İşleri Müdürlüğünde görebilir. Ayrıca www.midyat.bel.tr adresinden şartnameye ulaşabilirler. İhaleye iştirak edeceklerin istenilen belgeleri Yazı İşleri Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 09.00’a kadar teslim etmeleri ve isteklilerin ihale gün ve saatinde Midyat Belediyesi hizmet binası meclis toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

6- Arsaların satış bedelleri, satış tarihi itibariyle en geç 15 gün içinde belediye veznesine veya belediyenin T.C Ziraat Bankasındaki hesabına peşin yatırılacaktır. Aksi takdirde geçici teminat belediye lehine irat kaydedilecektir.

7- İhale komisyonu, ihaleyi ve satışı yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. İhalenin, yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

8- Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

9- İhale kapsamında ya da satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde Midyat Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İLAN OLUNUR.



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