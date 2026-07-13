MİDYAT 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. MİDYAT 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/143 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : MİDYAT/MARDİN

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 142

PARSEL NO : 64

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKİN ADI VE SOYADI : YUSUF ALP

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/143 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17.06.2026

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