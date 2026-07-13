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MİDYAT 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

MİDYAT 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 00:00

T.C. MİDYAT 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/143 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : MİDYAT/MARDİN
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 142
PARSEL NO : 64
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKİN ADI VE SOYADI : YUSUF ALP
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/143 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17.06.2026

 

#ilangovtr Basın no ILN02507389