MİDYAT 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. MİDYAT 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/143 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : MİDYAT/MARDİN
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 142
PARSEL NO : 64
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKİN ADI VE SOYADI : YUSUF ALP
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/143 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17.06.2026
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