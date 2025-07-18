T.C. MESUDİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2024/16-18-20-22-24-26-28-30-32 sayılı dosyaları

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş) tarafından mahkememizin;

1) 2025/16 Esas sayılı dosyasından ; Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Yeşilce/Merkez Mahallesi, 340 Ada 20 Parsel numaralı taşınmazın 363,36 m² lik kısmında, malikler Asalet Erarslan Mirasçıları, Erdinç Caner Erarslan, Fikri Erarslan, İbrahim Erkan Erarslan, Timuçin Erarslan, Adalet Başar, Adalet Taçalan, Attila Öçal, Aynur Ertekin, Batuhan Başar, Bedriye Öçal, Begüm İşgör, Belgin Başar, Birfen Özer, Birol Taçalan, Burcu Başar, Ergin Öçal, Feraset Öçal, Fevzi Murat Başar, Gamze Seymen, Gökhan Öçal, Hikmet Öçal, Hülakü Öçal, Murat Gürkan Öçal, Nebahat Muratoğlu, Nihayet Özsoy, Sebahat Seven, Şükrü Taçalan, Yurdanur Çalışkan, Taşkın Öçal aleyhine,

2) 2025/18 Esas sayılı dosyasından ; Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Yeşilce/Merkez Mahallesi, 349 Ada 1 Parsel numaralı taşınmazın 13,21 m² lik kısmında, malikler Cemal Demircan Mirasçıları, Ahmet Fikri Coşkun, Akın Demircan, Aylin Sevcin, Ayşe Salter, Bahri Şinel, Berrin Canan Akdağ, Cengiz Yılmaz, Dilek Çandır, Engin Yılmaz, Erkan Yılmaz, Fatma Uğur Coşkun, Fatma Yılmaz, Gülcihan Belen, Gülnur Demircan, Habibe Öztürk, Hasibe Demircan, Hülya Kuran, Mehmet Yılmaz, Nergül Yılmaz, Nevzat Şinel, Olgun Uğur, Salih Yılmaz, Şengül Erdoğan, Tekmil Uğur, Yurdagül Yılmaz, Yurdanur Uğur, Mustafa Demircan Mirasçıları, Güssüm Gelmez, Mehmet Demircan, Salih Demircan, Şükrü Demircan aleyhine,

3) 2025/20 Esas sayılı dosyasından ; Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Yeşilce/Merkez Mahallesi, 238 Ada 13 Parsel numaralı taşınmazın 21,53 m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 442,43m² lik kısmında, malikler Murat Yıldırım Mirasçıları, Derya Yıldırım, Dilek Yıldırım, Selma Yıldırım, Şefki Yıldırım aleyhine,

4) 2025/22 Esas sayılı dosyasından; Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Yeşilce/Merkez Mahallesi, 238 Ada 58 Parsel numaralı taşınmazın 2,20 m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 365,60 m² lik kısmında, malikler Hidayet Akın Mirasçıları, Bayram Akın, Belgin Yıldırım, Candan Erdönmez, Cenan Erdönmez, Cihan Erdönmez, Eren Erdönmez, Gülsüm Erdönmez, Nezaket İmamoğlu, Özgür Uğur, Yazgül Akın aleyhine,

5)2025/24 Esas sayılı dosyasından Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Yeşilce/Merkez Mahallesi, 264 Ada 49 Parsel numaralı taşınmazın 304,94 m²lik kısmında, malikler Hacı Başar Mirasçıları, Elvan Öçal, Hafıza Başar, İmren Katkat, Temel Başar aleyhine,

6)2025/26 Esas sayılı dosyasından Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Yeşilce/Merkez Mahallesi, 266 Ada 64 Parsel numaralı taşınmazın 634,67 m²lik kısmında malikler Mecit Benli Mirasçıları, Birsen Yıldırım, Dursun Benli, Filiz Benli, Güllü Sendinç, Hakan Çelenk, Kıymet Çelenk, Murat Ferhat Benli, Mustafa Benli, Olgun Çelenk, Özkan Çelenk, Özlem Erbaş, Öznur Kutlu, Songül Çelen, Suna Zenbek, Şahsüver Benli, Şirin Benli aleyhine,

7) 2025/28 Esas sayılı dosyasından Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Yeşilce/Merkez Mahallesi, 266 Ada 65 Parsel numaralı taşınmazın 159,62 m²lik kısmında malikler Ali Benli Mirasçıları, Aykut Öçal, Aysen Bakacak, Ayten Yurdakul, Birol Gürses, Birsen Yıldırım, Cengiz Kıran, Dilek Benli, Dursun Benli, Engin Kıran, Ergün Benli, Erol Benli, Erol Gürses, Fahriye Benli, Filiz Benli, Gülsenem Benli, İfaket Benli, İsmail Benli, Kemal Kıran, Macide Akyürek, Metin Benli, Muammer Kıran, Murat Benli, Murat Ferhat Benli, Mustafa Benli, Nahide Uykun, Nezaket Şentürk, Nuray Yücedağ, Nurşen Arıcan, Oğuz Kıran, Oktay Benli, Olçay Benli, Pakize Benli, Perihan Benli, Recep Benli, Reyhan Sendinç, Serap İnanoğlu, Serkan Öçal, Şahin Kıran, Şenol Gürses, Şirin Benli, Şirin Kıran, Türkmen Benli, Yavuz Kıran aleyhine,

8) 2025/30 Esas sayılı dosyasından Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Yeşilce/Merkez Mahallesi, 268 Ada 43 Parsel numaralı taşınmazın 680,51 m²lik kısmında malikler Lütfi Önal Mirasçıları, Mutlu Önal, Sema İncedere, Serda Turmu, Ülkü Önal, Yıldız Önal, Şükrü Ünal Mirasçılar, Ayişe Ünal, Mehmet İlhami Ünal, Nüvit Demircan, Orhan Demircan, Semra Ünal, Serap Arıcan, Ülvi Ünal, Temel Önal Mirasçıları, Ali Önal, Altun Taştemel, Bahri Önal, Fahri Önal, Gülbin Cengiz, Gürhan Önal, Leyla Arıcan, Mehmet Önal, Nadir Önal, Necibe Benli, Nurten Akdurucak, Selim Önal, Serkan Önal, Serpil Eylen, Ziynet Aydoğan aleyhine,

9) 2025/32 Esas sayılı dosyasından Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Yeşilce/Merkez Mahallesi, 268 Ada 38 Parsel numaralı taşınmazın 877,52 m²lik kısmında malikler Şükrü Ünal Mirasçıları, Ayişe Ünal, Mehmet İlhami Ünal, Nüvit Demircan, Orhan Demircan, Semra Ünal, Serap Arıcan, Ülvi Ünal aleyhine,

Pilon yeri KAMULAŞTIRMASI ve DAİMİ İRTİFAK hakkı kurulması amacıyla; kamu yararı kararı verildiği, kamulaştırmayı yapan kurumun TEDAŞ olduğu, davalı/ davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti TEDAŞ'a yöneltmesi gerektiği, davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan TEDAŞ adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına açtırılacak T.C. Ziraat Bankası Mesudiye Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. 17/06/2025

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