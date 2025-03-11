MESUDİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MESUDİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/383-385-387-389-391-393-395-397-399-401 sayılı dosyaları

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş) tarafından mahkememizin;

1)2024/383 Esas sayılı dosyasından malik Arslan Demir, Mahmut Demir, Emine Karahan, Ercüment Demir, Fatma Demir ve Kevser Genç aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Yeveli mahallesi, 193 ada 36 parsel sayılı taşınmazın 198,18 m²lik kısmında,

2)2024/385 Esas sayılı dosyasından malik Memet Yavuz ve Yusuf Yavuz'un aleyhine Ordu ili,MESUDİYE ilçesi, Yeveli mahallesi, 143 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 84,00 m²lik kısmında,

3)2024/387 Esas sayılı dosyasında malik Dilber Gündüz, Hacı Bayram Albayrak, Havagül Ertuğral, Samiye Albayrak, Server Aybulut ve Ünsiye Karabulut aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Yeveli mahallesi, 143 ada 8 parsel sayılı taşınmazın 12,28 m²lik kısmında,

4)2024/389 Esas sayılı dosyasından malik Mehmet Cingiz aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Yeveli mahallesi, 191 ada 14 parsel sayılı taşınmazın 2,21 m² ve 449,12 m²lik kısmında,

5)2024/391 Esas sayılı dosyasından malik Osman Albayrak aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Yeveli mahallesi, 182 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 34,03 m²lik kısmında,

6)2024/393 Esas sayılı dosyasından malik Celal Albayrak, Ünsiye Karabulut, Dilber Gündüz, Hacı Bayram Albayrak, Havagül Ertuğral, Samiye Albayrak ve Server Aybulut aleyhine Ordu ili,MESUDİYE ilçesi, Yeveli mahallesi, 179 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 347,33 m²lik kısmında,

7)2024/395 Esas sayılı dosyasından malik Hasan Basri Yıldırım ve Mehmet Cemal Yıldırım'ın aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Yeveli mahallesi, 144 ada 50 parsel sayılı taşınmazın 2,41 m² ve 431,67 m²lik kısmında,

8)2024/397 Esas sayılı dosyasından Dilber Gündüz, Hacı Bayram Albayrak, Havagül Ertuğral, Samiye Albayrak, Server Aybulut ve Ünsiye Karabulut aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Yeveli mahallesi, 146 ada 30 parsel sayılı taşınmazın 210,60 m²lik kısmında,

9)2024/399 Esas sayılı dosyasından malik Hasan Basri Yıldırım aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Yeveli mahallesi, 146 ada 29 parsel sayılı taşınmazın 2,51 m² ve 565,83 m²likkısmında,

10)2024/401 Esas sayılı dosyasından malik Salih Yıldırım, Kazım Yıldırım, Süleyman Yıldırım, Cafer Yıldırım, Zeliha Tanrısever, Haydar Yıldırım, Osman Yıldırım, Özlem Karaman, Aygün Yıldırım, Tamer Güney ve Kamil Güneyaleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Yeveli mahallesi, 147 ada 55 parsel sayılı taşınmazın 112,49 m²likkısmında,

Pilon yeri KAMULAŞTIRMASI ve DAİMİ İRTİFAK hakkı kurulması amacıyla; kamu yararı kararı verildiği, kamulaştırmayı yapan kurumun TEDAŞ olduğu, davalı/ davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti TEDAŞ'a yöneltmesi gerektiği, davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan TEDAŞ adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına açtırılacak T.C. Ziraat Bankası Mesudiye Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. 13/02/2025

#ilangovtr Basın no ILN02187809